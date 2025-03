Cerignola, brutta tegola per la capolista del girone C di Serie C: lesione del crociato per Paolucci

Bruttissima tegola per l’Audace Cerignola, compagine al comando del girone C di Lega Pro. Leonardo Paolucci a causa di una lesione al legamento crociato che costringerà il classe ‘96 a operarsi. Il giocatore in questa stagione è stato uno dei punti fermi della squadra con 25 presenze condite da tre reti e cinque assist.

Questa la nota del club: “La S.S. Audace Cerignola S.r.l. rivolge il proprio in bocca al lupo a Lorenzo Paolucci per l’intervento chirurgico al quale sarà sottoposto nella giornata di giovedì. Dopo il trauma contusivo/distorsivo rimediato in occasione di Sorrento-Audace Cerignola, il calciatore è stato subito sottoposto, dallo staff sanitario gialloblù, ad accertamenti strumentali finalizzati ad avere un quadro chiaro sull’entità dell’infortunio. Gli stessi hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro. Tale quadro medico ha reso necessario l’intervento chirurgico. Il presidente Nicola Grieco, la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra tutta manifestano a Lorenzo il proprio sostegno oltre ai migliori auguri per una buona e pronta guarigione”.

Foto: logo Cerignola