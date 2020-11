Ceri, vicepresidente del Grosseto: “Se diamo fastidio in Lega Pro ci facciamo da parte, troppi episodi contro di noi”

Il vicepresidente del Grosseto Simone Ceri ha parlato a Il Tirreno – ed. Grosseto dei torti arbitrali subiti contro il Lecco:

“Se il Grosseto in Lega Pro dà noia ce lo dicano e ci facciamo da parte. Noi siamo gente per bene. Sono inaccettabili le parole del direttore di gara: oggi il calcio ha dimostrato come non sia più uno sport credibile. Troppe le cose accadute nelle ultime settimane sempre contro di noi”.