Cerezo spegne le polemiche: “Con la Juve ci sarà un arbitro di personalità. Sul gesto di Simeone…”

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di AS a una settimana dalla sfida dei Colchoneros contro la Juve: “Non abbiamo alcun dubbio che la Uefa designerà un arbitro di esperienza e personalità, in grado di dare tutte le garanzie. Il fatto che Rosetti sia di Torino è soltanto una casualità. Simeone? Tutto il mondo sa che si è trattato soltanto di un’esultanza verso i nostri tifosi in un momento molto delicato. Non era di certo indirizzato ai nostri avversari e non c’era nessuna volontà di offendere. Speriamo che non ci siano conseguenze negative”.

Foto: AS