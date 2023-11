Cerezo: “Siamo i favoriti numero uno per vincere il campionato. Griezmann? Resterà finchè vorrà”

Durante l’intervista a Partidazo de COPE, il presidente dell’Atletico Madrid ha parlato anche dell’attuale campionato e di uno dei gioielli dei Colchoneros, ovvero Antoine Griezmann. Ecco le sue parole:

“Da qualche anno abbiamo un magnifico allenatore, una squadra, tifosi e dirigenti magnifici. Abbiamo tutto. Non conosco nessuna squadra al mondo che giochi bene ogni partita ma questo periodo per noi è fantastico e ogni volta che vinci la sensazione viene rafforzata. Non ho mai pensato che Simeone avrebbe lasciato l’Atletico, nemmeno l’anno scorso. Griezmann? Ha un contratto lungo. Resterà qui finché lo vorrà, ha un contratto fino al 2026. Se vogliamo vincere la Liga? Certo. Siamo tra i favoriti per vincere il campionato, anzi i favoriti numero uno secondo me, e credo che ogni giocatore la pensi così”.

Foto: Twitter UCL