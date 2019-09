Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato in merito al caso Antoine Griezmann ai microfoni di Cadena Cope: “La metto io la multa di 300 euro inflitta al Barcellona. Non è molto normale che il regolamento sia così. Vorrei che il Barcellona, l’ambiente e la tifoseria, trattasse Griezmann come è stato trattato all’Atletico. Certo, se dovessi incontrarlo lo saluterei”.

Foto: sport.es