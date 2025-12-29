Cerezo (pres. Atletico): “Simeone eterno, spero che continui qui ancora a lungo”

29/12/2025 | 22:55:29

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato a Marca del suo rapporto con Diego Simeone.

Queste le sue parole: “Si è dimostrato che la decisione presa allora è stata magnifica. Diego è un grande professionista, un uomo che ama il calcio, che ama l’Atlético Madrid e a cui piace vincere. Credo che abbiamo tutto nelle nostre mani per poter continuare sulla stessa strada. L’Atlético Madrid ha avuto la fortuna di avere Simeone con sé e spero che continui per moltissimi anni. Questo significa che abbiamo la capacità di competere e di farlo bene. Se guardiamo alla storia, nessun allenatore dell’Atlético Madrid ha conquistato tanti titoli quanti Simeone”.

Foto: sito Atletico