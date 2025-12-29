Cerezo (pres.Atletico Madrid): “Vogliamo che Julian Alvarez resti, nessuna conversazione con il Barcellona”

29/12/2025 | 19:20:45

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid ha parlato in conferenza del futuro di Julian Alvarez, rassicurando i tifosi dei Colchoneros: “Julián è un giocatore che ha un contratto lungo con l’Atlético Madrid e credo davvero che a entrambe le parti interessi che continui, sia al club sia a lui. Non abbiamo avuto alcuna conversazione, né formale né informale, con il Barcellona né con nessun altro club. Perché quello che vogliamo è che resti con noi, dato che è un grandissimo giocatore. Sono tranquillo, tranquillissimo”.

foto x atletico