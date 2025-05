Cerezo (pres. Atletico Madrid): “Julian Alvarez crescerà e morirà qui”

20/05/2025 | 20:14:57

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha risposto in modo deciso sulle speculazioni di mercato in merito all’attaccante argentino, Julian Alvarez, che farebbe gola a molti top club.

Queste le sue parole a Canal Plus: “Julián Álvarez è un giocatore dell’Atlético. È nostro e continuerà ad esserlo. Al Barça piace Julián Álvarez? Beh, a me piace moltissimo Lamine Yamal. Sembra che abbiamo gli stessi gusti. Julián crescerà nell’Atlético e morirà sportivamente nell’Atlético perché è un calciatore fatto per noi”.

Foto: X Atletico