Cerezo (pres. Atletico): “Julian Alvarez resta? Lo dico in tre parole, ha un contratto”

08/04/2026 | 20:40:49

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato a Sky prima della gara contro il Barcellona di Champions League.

Queste le sue parole sul futuro di Julian Alvarez: “Se un giocatore ha un contratto con una squadra e gli restano ancora molti anni di contratto con quella squadra, beh, dimmi tu cosa può succedere”. Concludendo in maniera netta: “Te lo dico in tre parole… Julián ha un contratto. Poi, nessuno può dire del futuro. Potete dirmi se da qui a fine anno morirete? Nessuno può dirlo, la vita è imprevedibile…”

Foto: X Atletico