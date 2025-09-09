Cerezo (pres. Atl. Madrid): “Momento no? Pronti a reagire contro il Villarreal”. Poi il commento su Yamal

09/09/2025 | 17:25:23

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, è intervenuto alla presentazione della MADCUP 2026. Il numero uno dei Colchoneros ha assicurato che la squadra inizierà a “riprendersi da sabato” contro il Villarreal. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ci stiamo preparando per capire se riusciremo davvero a superare questo momento difficile dell’inizio stagione. Non abbiamo cominciato bene. La posizione in classifica non è normale, ma nel calcio tutto è possibile. Speriamo che a partire da sabato prossimo contro il Villarreal la squadra inizi a funzionare e a fare punti”. Sulla rosa: “Fin dall’inizio della stagione crediamo di avere una squadra magnifica, un allenatore fantastico che conosce molto bene tutti i giocatori a disposizione. Il nostro obiettivo è che il gruppo si integri e inizi a funzionare, facendo ciò che davvero vogliamo: vincere titoli e provare a ottenere il massimo”. Su chi darebbe il Pallone d’Oro: “Yamal? È un grande giocatore, ma siccome non sono io a darlo, né a prepararlo o consegnarlo, non posso dire. Lo darei, ad esempio, a Julian Alvarez”.

Foto: Instagram Yamal

