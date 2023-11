Cerezo: “Griezmann può restare all’Atletico fin quando vuole. Joao Felix? Non so perché con noi non è andato bene”

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato a COPE, sul calciomercato e sui rinnovi dei giocatori più importanti.

Queste le sue parole: “Griezmann ha un contratto lungo. Resterà qui finché lo vorrà. Ha un contratto fino al 2026. Simeone, finché vuole, e Griezmann lo stesso, finché vuole. Joao Felix? Diventerà uno dei migliori giocatori d’Europa e gli auguro buona fortuna al Barcellona. Non so se tornerà all’Atletico, ma se il Barcellona lo vuole dovrà fare un’offerta. Non so perché non sia riuscito da noi”.

Foto: sito Atletico Madrid