Cerezo: “Felix straordinario, sta ripagando l’investimento. A gennaio non acquisteremo attaccanti”

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine della premiazione del Golden Boy: “Joao Falix? E’ stata una trattativa enorme, ma è straordinario e sta ripagando tutto quello che abbiamo speso a suon di prestazioni. Attaccanti a gennaio? Abbiamo grandi giocatori in avanti e una squadra al completo. Non c’è da acquistare niente. Liverpool in Champions? Sarà una grande partita, le possibilità di qualificazione sono al 50%. Non abbiamo paura, li conosciamo. Meglio Simeone o Klopp? Per noi è meglio Simeone (ride, ndr)”.

Foto: sportes