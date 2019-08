Cerci nella sede della Salernitana in attesa di firma a annuncio. La foto

Giovedì scorso vi avevamo parlato della trattativa ormai in definizione per Alessio Cerci alla Salernitana. Un affare molto ben impostato, che nelle ultime ha trovato la quadratura sulle cifre. Contratto biennale a 200 mila euro più eventuali bonus, l’ex Toro è già sbarcato in città per iniziare la nuova avventura. Non solo: come testimonia la foto sottostante, Cerci in questi minuti si trova nella sede della Salernitana per firmare il contratto, ultimo passaggio prima dell’annuncio.