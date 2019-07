Ancelotti: “Cerchiamo un centrocampista moderno come Fabian e Zielinski”

Prima conferenza stampa stagionale per Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli, nel terzo giorno di ritiro partenopeo, parla dei temi caldi della nuova stagione. “Sarà un Napoli in linea con l’anno scorso, ma vogliamo fare meglio. Abbiamo giocato tante partite di livello, ma la strada è quella di un calcio offensivo, rischiando qualcosa anche dietro avendo una coppia di centrali affidabile sul piano della velocità. Il rammarico è per la seconda parte della stagione, ma poi nel finale abbiamo avuto sensazioni positive, soprattutto con l’Inter, e vogliamo ripartire da lì. Sarà un Napoli migliore, con un gioco collaudato e senza grosse novità tattiche. Per crescere occorre un calcio dinamico, aggressivo e veloce, di qualità, per questo è necessario anche un miglioramento della rosa“.

Il tecnico romagnolo si sofferma anche sul nuovo acquisto difensivo, Kostas Manolas: “Arriva uno dei giocatori migliori sul mercato in quella posizione, è un grande centrale, sarà una coppia formidabile (con Koulibaly, ndr) che ci permetterà di essere più aggressivi e offensivi con una linea più alta e tenere anche l’uno contro uno”.

Sullo Scudetto e sulla tifoseria: “Dobbiamo essere competitivi. Quest’anno proveremo ad alzare l’asticella e a vincere qualcosa. L’entusiasmo con i tifosi va ricreato, ci dobbiamo mettere del nostro con un calcio di qualità e con passione. Il San Paolo pieno è un obiettivo ed anche un grande aiuto per la stagione“.

Domanda di rito su James Rodriguez, il fantasista che infiammerebbe la tifoseria partenopea “James è un giocatore che conosco bene, mette tanta qualità, purtroppo al momento non è un giocatore del Napoli, magari non lo sarà mai o lo sarà e parleremo quando lo sarà. Non voglio colleghi scontenti, perché io non parlo di altri giocatori. Valutiamo tante opportunità perché la società vuole migliorare la qualità della rosa. Ci sono tante opportunità, poi ci sono le possibilità maggiori per uno rispetto ad un altro. Io non ho dato l’ok per la cessione di nessuno, il club vuole tenere i migliori, poi alcuni di questi magari vorranno cambiare aria e valuteremo le occasioni“.

Mauro Icardi è un altro dei nomi accostati alla squadra di Ancelotti:“Icardi è un ottimo giocatore, apprezzato da tutti, non solo da noi. E’ già importante l’accostamento, ma tutti sono ottimi giocatori quelli che ci avete accostato. Lozano, Rodrigo, non avete fatto quello di Ronaldo perchè non è sul mercato (ride, ndr)“.

Sul nuovo attacco del Napoli:“Noi abbiamo come centravanti Mertens, che ha fatto molto bene, e un altro come Milik che ha fatto bene, gol, non con continuità ma veniva da due anni fermo e all’inizio ha giocato a singhiozzo ma ha segnato 20 gol senza rigori. Non mi focalizzerei su un profilo d’area, ma uno che migliora la qualità della rosa“.

Nessun nome sui possibili nuovi acquisti trapela però dalla bocca di Ancelotti:“Non stiamo con le mani in mano, il club vuole crescere e valutiamo le opportunità, non vi posso dire niente. C’è tempo fino al 31 agosto, sarà un mercato lungo, non abbiamo fretta e non siamo con l’acqua alla gola. La rosa è già competitiva e siamo molto attenti nel valutare le cose“.

A vestirsi di azzurro, invece, Giovanni Di Lorenzo: “E’ alla prima esperienza in una squadra importante, ha fatto passi da gigante, è un ragazzo serio, professionale, di qualità, ci aiuterà sicuramente. E’ bello vedere i nostri in nazionale, Fabian, Ounas sta facendo bene in Coppa d’Africa, Allan in Copa America“.

Sul ritorno in A di Antonio Conte e di Maurizio Sarri: “Sono contento del ritorno di Conte. La Juve sarà la squadra da battere, ma l’Inter vuole essere competitiva e renderà più incerto il campionato. Sarà un problema in più, investirà molto. Sarri? Nessuno se lo aspettava alla Juve, capisco i tifosi dispiaciuti ma questo è il professionismo…”

Sul ritiro di Dimaro: “Mi trovo bene, ci sono le condizioni ideali, il campo è perfetto, c’è la vasca di sabbia, tutto per fare un ottimo ritiro. La vasca di sabbia ci aiuta per il lavoro di recupero su caviglie e tendini o lavoro di forza perché la sabbia ti fa un carico di forza senza sollecitare le articolazioni. Ora la sta utilizzando Inglese per un recupero alla caviglia, poi nella terza settimana faremo del lavoro di forza“.

I nomi di Veretout ed Elmas sono circolati nel corso di questa sessione estiva di mercato in casa Napoli, ma Ancelotti precisa: “Abbiamo perso Diawara, c’è Rog, valutiamo la sua posizione, l’idea è di cercarne uno, non dico un altro Fabian, ma il profilo è quello lì, moderno e che sappia fare tutte le posizioni, come Fabian e Zielinski, speriamo di trovarne un altro“.

Dopo un approccio conoscitivo, sarà il primo vero Napoli di Ancelotti? “Era il Napoli di Ancelotti anche quello dell’anno scorso, facendo acquisti mirati come Meret, Fabian, Verdi, in linea con le nostre idee, lo stesso verrà fatto quest’anno“.



Su Callejon, Ghoulam e il possibile addio di Verdi? “Su Callejon non ci sono novità, è affidabile, serio, importante, le novità riguardano Ghoulam. L’anno scorso in questo periodo era da recuperare, ha avuto molti problemi, ora è recuperato al 100% e sono certo che rivedremo il vero Ghoulam. Verdil momento è del Napoli, s’è presentato bene, non c’è nessun giocatore in vendita. Se qualcuno vuole provare altre opportunità, valuteremo insieme. L’importante è allenarsi con serietà fino a quando sono qui“.