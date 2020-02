C’era una volta Tedino: dal Palermo all’incompiuta

C’era una volta Bruno Tedino, l’allenatore emergente che sembrava avesse scritto la storia con il Pordenone. Invece, la storia l’ha scritta Attilio Tesser che – davvero con i fatti – ha conquistato la Serie B e ora ha parcheggiato il club in zona playoff. Nel frattempo Tedino voleva vivere di luce riflessa pensando di aver scritto lui la storia a Pordenone. Gli hanno dato il Palermo e non ha saputo guidarlo. Incompiuta. Poi lo hanno chiamato a Teramo, con un ingaggio top per la serie C, un’altra incompiuta con esonero forse tardivo. C’era una volta Bruno Tedino.

Foto: Twitter ufficiale Palermo