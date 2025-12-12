CEO Tether: “Inviata una proposta ufficiale a Exor per acquisire la Juve, se andrà a buon fine investimento per 1 miliardo”

12/12/2025 | 21:17:00

Sul proprio account X Paolo Ardoino, CEO of Tether, società di stablecoin che detiene l’11,5 % della Juventus, ha comunicato di aver inviato una proposta di acquisto ad Exor per comprare l’intera quota di Juventus.

Le sue parole in merito: “Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall’inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club”.

La Exor, tramite una nota dell’Ansa, aveva comunicato che non ci sono trattative in corso per la cessione del club.

Foto: logo Juventus