CEO Saudi Pro Leauge: “Nessuna discussione per le nostre squadre in Champions League”

Il Ceo della Saudi Pro League, Saad Allazeez, intervenuto al Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico di Roma, ha così parlato in merito all’ingresso di squadre della Saudi Pro League in Champions League: “Non sono a conoscenza di nessuna discussione. Riusciremo ad arrivare al livello delle altre leghe – ha aggiunto Allazeez -. Vogliamo alzare di piu’ l’asticella e aumentare il bacino di nostri talenti. Il livello che di gioco che abbiamo al momento non e’ il massimo, ma ci stiamo arrivando”. Sul calcio femminile in Arabia, Allazeez ha sottolineato come nell’ultimo periodo “abbiamo aumentato la partecipazione delle donne dell’80%”.

Foto: Instagram Saudi Pro League