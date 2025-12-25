CEO Red Bull: “Klopp verso nuove esperienze? Non è prevista nessuna clausola rescissoria per liberarlo”

25/12/2025 | 22:30:43

Con il Real Madrid in crisi e la posizione di Xabi Alonso non proprio più solida, i media spagnoli avevano fatto il nome di Jurgen Klopp per sostituirlo eventualmente.

Alla Bild, il CEO di Red Bull, Oliver Mintzlaff, ha chiarito la posizione del manager tedesco ex Liverpool.

Queste le sue parole: “Klopp? Ha permesso alla squadra di compiere un vero salto di qualità e ha trovato un equilibrio eccezionale tra il suo sostegno sul campo e la necessità di lasciare al club un certo margine di manovra. Jürgen Klopp è riuscito a imporsi unendosi a noi a parametro zero. Qui si sente come a casa e ha già imparato moltissimo. Il suo contratto non prevede alcuna clausola rescissoria e il suo impegno nei nostri confronti è totale”.

Foto: X Liverpool