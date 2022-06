CEO Los Angeles FC: “Bale e Chiellini due vincenti. Non sono qui per soldi”

John Thorrington, co-presidente e CEO del Los Angeles FC, ha garantito sui social che gli ingaggi di Gareth Bale e Giorgio Chiellini non sodo dovuti solo ai soldi.

Queste le sue parole: “Questa conversazione non riguardava qualcosa di finanziario per Gareth o per noi. Se Gareth avesse preso la sua decisione per motivi finanziari, non sarebbe in MLS, così come per Chiellini. Vogliamo vincenti. Non vinci cinque Champions League o 9 scudetti di fila se non hai quella fame”.

Foto sito Los Angeles FC