CEO della Superlega: “Le nostre partite saranno visibili gratis. Spese di solidarietà per i club”

“Abbiamo ottenuto il diritto a competere. Il monopolio della UEFA è finito, il calcio è LIBERO. Adesso i club non riceveranno più minacce e sanzioni. Sono tutti liberi di decidere il proprio futuro. Per i tifosi: proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League. Per i club: entrate e spese di solidarietà saranno garantite”. Queste le ultime dichiarazioni del CEO Bernd Reichart in seguito alla tanta attesa decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Foto: Twitter personale