Centrali in movimento: da Bremer a Skriniar, tutti con la valigia pronta

Il mercato si fa in difesa. Questa sarebbe la sintesi perfetta di quest’inizio di calciomercato estivo. Da Bremer a Skriniar passando per de Ligt e Koulibaly, senza dimenticare Acerbi. I grandi difensori del nostro campionato pronti a salutare per provare nuove esperienze e garantire ai vari club di monetizzare. Il matrimonio tra l’Inter e Bremer dipende, guarda caso proprio da Skriniar. Il PSG sembra non mollare il centrale nerazzurro ma al momento l’offerta fatta recapitare a Via della Liberazione, non soddisfa la dirigenza. Ecco dunque che il tempo passa e le pedine ancora non si muovono. Cosi come non si muove la trattativa tra de Ligt e il Bayern Monaco, la Juventus chiede 100 milioni per il centrale olandese, mentre i bavaresi al momento non raggiungono quella cifra. Possibile che la partenza di Lewandowski, possa consentire la buona riuscita dell’operazione con la Juventus. Il nome dei bianconeri è inevitabilmente legato anche al destino di Francesco Acerbi, che vive in queste ore una situazione quasi da separato in casa con la Lazio, che dopo l’arrivo del figliol prodigo Romagnoli, vorrebbe cedere il centrale azzurro e monetizzare. Su di lui i bianconeri, ma anche il Napoli, ma solo in alternativa a Kim, che è pronto a salutare Koulibaly, promesso sposo dei blues. Nelle prossime ore sicuramente sapremo meglio il destino di questi centrali alla riscossa, pronti a sconvolgere il mercato estivo.

Foto: Twitter Inter