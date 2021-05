Ma la ragazza non ci sta e smentisce con dellein cui ha dichiarato: “Non sono stata io, mi stanno massacrando. Non sono così stupida da aver chiamato io le Forze dell’Ordine. Dicono anche che sono stata multata ma anche questo non è vero. L’unica cosa che ho sbagliato è aver partecipato a quella cena, ma non per questo devo essere massacrata così” – ha concluso la D’Urso in lacrime.