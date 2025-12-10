Celtic-Roma, le curiosità: primo incontro ufficiale tra le due formazioni

10/12/2025 | 12:40:24

Domani alle 21 il match di Europa League tra Celtic e Roma.

Ecco alcune curiosità:

-Questa sarà la prima sfida assoluta tra le due formazioni a livello ufficiale.

-L’unico precedente tra le due squadre risale a un’amichevole del 2004, vinta dalla Roma per 1-0.

-Gli scozzesi hanno perso solo 3 delle ultime 10 partite disputate tra campionato e coppe: 7 vittorie.

-La Roma ha invece vinto 3 delle ultime 5 partite disputate: 2 sconfitte.

Foto: Instagram Europa League