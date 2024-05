Con la vittoria nell’old firm contro il Rangers per 2-1, la squadra di Brendan Rodgers fa un passo decisivo per il suo cinquantaquattresimo titolo nazionale. Stagione dominata dai biancoverdi. Finora, ha collezionato ventisette vittorie, sei pareggi e tre sconfitte. Basterà un pari contro il Kilmarnock il prossimo mercoledì 15 maggio per vincere, per la terza volta consecutiva, la Scottish Premiership.

Foto: Instagram Celtic