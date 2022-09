Celtic, i tifosi cantano “se odi i reali batti le mani” durante il minuto di silenzio per Elisabetta II

Sono giorni di lutto nel Regno Unito per la scomparsa della Regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. Ma c’è chi non è d’accordo, e non perde tempo per far sentire la sua protesta. Come è accaduto questo pomeriggio nel match tra Celtic e St. Mirren che hanno accompagnato il minuto di silenzio per la Regina con il coro “Se odi la Famiglia Reale, batti le mani”.

Foto: Celtic Instagram