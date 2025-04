Celtic Campione di Scozia: 13 trionfi negli ultimi 14 campionati e 55 titoli complessivi

Il Celtic si conferma Campione di Scozia dopo il rotondo 5-0 contro il Dundee United. Per la squadra di Rodgers si tratta del titolo numero 13 negli ultimi 14 anni, avendo vinto ì campionati scozzesi dal 2011 a oggi tranne quello della stagione 2020-2021 andato ai rivali storici dei Rangers. Si tratta inoltre del titolo numero 55 nella storia del club, lo stesso bottino dei Rangers. Il miglior marcatore è Daizen Maeda con 33 gol in tutte le competizioni (16 in Premiership).