Celtic: 13 giocatori e l’allenatore in isolamento, ma stasera gioca lo stesso

Ha dell’incredibile la situazione in casa Celtic. Ben 13 giocatori, più il tecnico Neil Lennon e il suo assistente John Kennedy, saranno in isolamento precauzionale a seguito della positività al Covid-19 riscontrata dal tampone di Christopher Jullien. Nonostante questo la partita contro l’Hibernian, in programma questa sera e valida per la 23° giornata di Premiership, verrà regolarmente giocata. Polemiche intorno agli attuali campioni di Scozia per un viaggio della squadra a Dubai per allenarsi.

Foto: Twitter Celtic