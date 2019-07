Celta Vigo, ufficiale il prestito del difensore Saenz dal Valencia

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, il Celta Vigo ha annunciato il trasferimento in prestito di Jorge Saenz, difensore classe 1996 proveniente dal Valencia, che lo ha prelevato dal Tenerife. Lo spagnolo giocherà a Vigo per due stagioni: la formula è quella del prestito con il diritto di riscatto. E’ il terzo trasferimento che vede coinvolti Celta e Valencia dopo Maxi Gomez e Santi Mina. Questo il comunicato: “Il Celta Vigo ha concluso la trattativa per il promettente difensore centrale Jorge Saenz, 22enne che arriva a Vigo dal Valencia. Il giocatore si unirà alla squadra celeste in prestito per due stagioni con diritto di riscatto”.

Foto Sito Ufficiale Celta Vigo