Celta Vigo, stop di due settimane per Rafinha

Nell’ultimo giorno di mercato, Rafinha Alcantara è passato in prestito dal Barcellona al Celta Vigo. Per il centrocampista, con uno storico di infortuni decisamente importante, è già arrivato il primo stop. Questo il report medico del club spagnolo: “Il centrocampista Rafinha Alcantara sarà a riposo per circa due settimane a causa della rottura fibrillare di primo grado al soleo della gamba sinistra. Il giocatore celeste si è infortunato durante l’allenamento di lunedì presso A Madroa“.

Foto: twitter Celta