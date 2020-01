Celta Vigo, Garcia: “Lobotka mi ha detto che non era concentrato e non ha giocato”

Stanislav Lobotka è sempre più vicino al Napoli, proprio come vi raccontiamo da prima di Natale. Ieri sera, intanto, il centrocampista slovacco non ha disputato la gara tra Celta Vigo e Osasuna. Il tecnico dei galiziani ha precisato: “Lobotka mi ha detto che non era concentrato per questa partita e per questo non ha giocato oggi. Ho bisogno di gente concentrata, per questo l’ho escluso da questa partita. Non conosco il suo futuro e secondo me non lo conosce nemmeno lui”.