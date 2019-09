Celta Vigo, ecco Rafinha: “Qui mi sento a casa, ora sono più maturo. Qui per essere protagonista”

Rafinha, centrocampista del Barcellona passato in prestito al Celta Vigo, è stato presentato in conferenza stampa: “Qui mi sento a casa, sarò felice e così riuscirò anche a dare il meglio di me stesso. Mi serviva un po’ di continuità dopo tanto tempo. Vogliamo rendere felici i tifosi, con il talento che c’è in questa squadra possiamo fare grandi cose. Ogni partita, però, sarà una guerra. Quante cose sono cambiate dalla mia prima esperienza qui? Molte cose, è una squadra totalmente diversa e penso anche più forte. Ero un bambino, ora sono più maturo”.

Foto: Celta Vigo Twitter