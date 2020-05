Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato a Repubblica.it in merito alla ripresa del campionato dichiarando di voler tornare in campo: “Ho cambiato idea, mi adeguo alla maggioranza. Bisogna tentare di riprendere il campionato altrimenti qui falliscono tutti. Certo, in Lombardia è ancora complicato fare i test medici ma se si gioca io resto al Rigamonti, nessun campo neutro”.