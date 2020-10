E’ un Massimo Cellino rabbuiato quello che ha parlato dai microfoni di 90′ minuto. «Non mi è mai successo in trent’anni di calcio che calciatori vengano a minacciarmi dicendomi…o mi manda via o sono depresso. Mai successo! Ho cinque telefoni e li ho spenti tutti. Non hanno manco l’educazione. Ho i direttori sportivi… perché chiamano me! Se qualcuno viene, gli regalo il Brescia».

Foto: sito ufficiale Brescia