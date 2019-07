Cellino: “Tonali non è in vendita. L’interesse della Fiorentina? Ci diano Chiesa…”

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sul tema mercato. Queste le sue parole: “Tonali? Non ho fatto il prezzo perché non è in vendita. Ho parlato da poco con Sandro ed è consapevole che questa è la scelta migliore per lui. È un ragazzo concreto e ha al fianco una famiglia di sani principi. Ci darà una mano per la salvezza e per diventare protagonista in Serie A. I paragoni con Pirlo? Lui è unico. Ha le qualità tecniche ed agonistiche per ricoprire due ruoli contemporaneamente: regista e mezzala. Fiorentina su Tonali? Ha l’occhio lungo. Potrei essere interessato anch’io: vuole scambiarlo con Chiesa?”.

Foto: Daily Star