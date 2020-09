Cellino: “Tonali gran tifoso rossonero. Marotta ci teneva, forse non c’era disponibilità economica”

Intervistato da Top Calcio 24, Massimo Cellino ha ricostruito le ultime fasi della trattativa che porterà Sandro Tonali al Milan: “Avevo un’offerta del Barcellona, l’agente un accordo con l’Inter. Ci aveva pensato anche il Manchester United, ma quando Sandro ha saputo del Milan non ha capito più nulla, è stato irremovibile. Lui è innamorato dei colori rossoneri. Marotta ci teneva tanto e Conte apprezzava molto Tonali. Magari non esisteva la disponibilità economica, questo non lo so… Non bisogna vergognarsi, anche se tutto questo tempo perso ha dilaniato la situazione”.

