Cellino su Inzaghi: “Non l’avevo reintegrato per la clausola, ma perché è il migliore””

Durante l’intervista concessa al Giornale di Brescia, il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino ha parlato anche del rapporto con Pippo Inzaghi, attualmente alla guida della Reggina:: “Penso che sia un buon allenatore, come non a caso sta dimostrando. Gli rimprovero di non credere abbastanza in se stesso e troppo nei singoli e non nella squadra. Dopo il primo esonero a gennaio, l’avevo tenuto perchè pensavo fosse il migliore mentre lui pensava di essere rimasto solo per la clausola e i rapporti si erano deteriorati. L’avevo sentito per fargli i complimenti quando è andato alla Reggina”.

Foto: Instagram Reggina