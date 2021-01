Cellino: “Quest’anno la salvezza. Il prossimo puntiamo alla A”

Massimo Cellino, numero uno del Brescia, è tornato a parlare all’indomani dell’annuncio del rinnovo di contratto con il mister Davide Dionigi: “Gli chiedo di salvare il Brescia e di cominciare ad impostare il lavoro, con un’idea di gioco precisa, in vista della prossima quando punteremo a tornare in serie A. Siccome quando è arrivato, dopo essere partito bene, l’ho visto troppo ansioso e frenetico nel voler rimontare per raggiungere i primi posti in classifica, ho capito che dovevo dargli delle certezze. Ora sa che ha un anno e mezzo di tempo per riportarci in alto. Anche perché sapete come la penso: la Serie A deve arrivare quando è matura, altrimenti ci si fa male“.

Foto: sito Brescia