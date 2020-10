Cellino, lo show continua: via Delneri, torna Lopez. Ma era tutto previsto

Dopo aver confidato di voler vendere il Brescia, Massimo Cellino è tornato a dedicarsi all’allenatore. Si poteva immaginare che con Gigi Delneri non sarebbe durata troppo, infatti, come riportato dal Giornale di Brescia, è pronto il suo esonero per il ritorno di Diego Lopez. Lo stesso Lopez che Cellino aveva ringraziato non troppo tempo fa, perché aveva pagato per tutti. Adesso sta per richiamarlo, la speranza è che lo faccia lavorare. All’interno di una situazione che, Perinetti compreso, è davvero indecifrabile.

Foto: Twitter Udinese