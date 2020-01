Cellino: “Il rosso a Balotelli? Arbitri sotto pressione, espulsione un po’ eccessiva”

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega a Milano soffermandosi sull’espulsione di Mario Balotelli contro il Cagliari: “Il campionato sta diventando difficile per tutti, gli arbitri sono un po’ troppo sotto pressione. E’ stata un po’ eccessiva, anche se magari da regolamento era da fare. È successo solo perché era Balotelli? Molte volte non bisogna essere antipatici. Non so cosa abbia fatto Balotelli, ma è un giocatore che è tanto in vista, magari sovraespone gli arbitri in certe decisioni. Detto questo un gesto di un arbitro è istintivo, se l’ha fatto vuol dire che doveva farlo”.

Foto: Daily Star