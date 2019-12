Cellino, hai visto super Corini? È una risorsa

Ora anche Massimo Cellino, semplicemente perché l’autocritica dovrebbe appartenere a tutti noi, avrà memorizzato che Eugenio Corini è una risorsa del Brescia. Non certo il problema come il numero uno del club aveva cercato di dimostrare nelle tre partite (zero punti) dell’interregno Grosso. Andiamo ben oltre i sei punti in due partite che sono stati conquistati da Eugenio contro Spal e Lecce. Il Brescia aveva un’idea prima, Corini andava lasciato lavorare con serenità. Sostituirlo è stato un grave, gravissimo, errore, nella speranza che il Brescia non debba pentirsi a fine stagione delle tre partite di una presunta svolta che proprio non serviva. Corini aveva dimostrato già in Serie B, promozione compresa. E si era calato nel ruolo come un bresciano appassionato pronto a guidare con professionalità e competenza la squadra della sua terra. Ora anche Cellino ha avuto la prova provata del grave, imperdonabile, errore commesso. Il pentimento gli fa onore, nella speranza (per le migliori fortune del club) che non ricaschi più in simili, grossolani, errori.

Foto: Daily Star