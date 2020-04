Cellino e la lettera alla gente di Brescia: “State dando una lezione all’Italia”

Massimo Cellino manda un messaggio d’amore al popolo di Brescia. Il presidente delle rondinelle ha scritto una lettera ricca di sentimenti in questo periodo di emergenza Coronavirus: “A tutti gli affezionati partner, sponsor e abbonati del Brescia Calcio: grazie, di cuore! Da tempo pensavo di rivolgermi a voi, ma mi mancavano le parole.

Strozzate dall’angoscia e dal dolore che ho sentito miei durante il periodo peggiore dell’emergenza coronavirus, vissuta al vostro fianco, ascoltando e sentendo ogni giorno storie terribili che hanno toccato da vicino anche tanti di voi. Una situazione del genere avrebbe messo in ginocchio chiunque: non i bresciani! E così ho capito che non sono luoghi comuni quelli che vi vogliono come gente che non molla mai e va sempre a testa alta. State dando una lezione all’Italia. Vi ho visti e sentiti piegati dalle lacrime e dalle preoccupazioni per il futuro: eppure vi siete messi al servizio del prossimo, rendendovi protagonisti di straordinari e silenziosi gesti di solidarietà, al fianco dei più fragili, senza chiedere nulla in cambio. Questo è lo spirito dei bresciani, è lo spirito del Brescia! E mi sono sentito fiero più che mai di essere il vostro presidente. Ora è arrivato il momento di dirvi grazie, di cuore, anche per avere continuato a rimanere al fianco del nostro club, dimostrando un senso di appartenenza senza eguali. Siamo tutti attesi da grandi sfide, ma mi dà forza sapere che a tenere alta la bandiera del Brescia ci siete voi: quella bandiera è la vostra casa, la nostra casa. E insieme continueremo a difenderla.

Grazie di cuore,

il vostro presidente, Massimo Cellino”.

Lettera del Presidente a Brescia e ai bresciani. ▶️ https://t.co/ijmpGdf9PJ pic.twitter.com/r8Mnl0brkk — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) April 30, 2020

Foto: sito ufficiale Brescia