Cellino: “Dobbiamo solo vergognarci. Recuperiamo subito la giornata per dare regolarità al campionato”

“Dobbiamo solo vergognarci”. E’ duro il commento del presidente del Brescia, Massimo Cellino, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Sulla soluzione di far slittare al prossimo fine settimana le gare rinviate, ha spiegato: Questo fine settimana si deve recuperare la giornata che non si è giocata, con le sei partite rinviate. E poi tutto slitta di conseguenza, con la cronologia decisa dal calendario e l’altra giornata da recuperare in un turno infrasettimanale a maggio: solo così si ridà un senso e si salva la regolarità del campionato”.

Porte chiuse ritenute penalizzanti: “Non capiscono un caz…Col Cagliari, per altri motivi, ho giocato un anno e mezzo a porte chiuse. E ho vinto più partite a porte chiuse che a porte aperte. Le partite si vincono e si perdono, a porte chiuse o aperte cambia poco. In un momento di emergenza come questo io in giro vedo solo presidenti che guardano ai propri interessi. Sento quello che parla dei suoi giocatori squalificati, quell’altro che ragiona sulle diffide, quell’altro ancora che fa i conti con il calendario. Ma se tutti pensiamo ai nostri problemi il problema vero non si affronta. Mettiamoci d’accordo: o c’è un problema nazionale o ci stiamo prendendo in giro. La verità è che il calcio italiano riflette la pochezza della politica italiana”.

Foto: bresciacalcio.it