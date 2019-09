Cellino: “Contro il Bologna lo stadio sarà pronto “

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato dell’apertura del nuovo Rigamonti, che verrà inaugurato domenica 15 settembre contro il Bologna: “Era peggio di una pattumiera, abbiamo però svolto il lavoro in tempi brevi. È stato più facile affrontare i problemi e risolverli, rispetto che contestarli. Mentre l’Atalanta gioca a Parma, noi il 15 settembre, se Dio vuole, giocheremo a casa nostra. Un motivo di vanto per tutti, anche per il Brescia e per il comune: sono stati efficienti”.

Foto: Wikipedia