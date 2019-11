Cellino: “Balotelli in Nazionale per i suoi meriti e non per il colore della pelle”

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato in merito al possibile ritorno in Nazionale di Mario Balotelli dopo quanto accaduto a Verona: “Sono il primo ad augurarmi che Balotelli torni in Nazionale, ma deve convincere Mancini per le sue prestazioni in campo, deve andarci per i suoi meriti e non per il colore della sua pelle. Riflettiamo – afferma come riporta La Gazzetta dello Sport – sarebbe ancora più offensivo una mossa del genere. Lasciamo in pace Mario, basta con la politica”.

Foto: Brescia Instagram