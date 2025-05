Cellino attacca: “La FIGC si è inventata un piano per salvare la Sampdoria”

23/05/2025 | 14:27:45

Il presidente del Brescia Massimo Cellino, intervistato da Il Giornale di Brescia, si è sfogato dopo il terremoto che ha scosso la Serie B negli ultimi giorni: “Non sappiamo se bisogna iscriversi in B o in C e che banca ci dà fiducia per le fidejussioni. La Figc si è inventata di notte questo piano per salvare la Sampdoria. In 35 anni di calcio non ho mai saltato una scadenza e anche stavolta ho pagato tutto, ma sono stato truffato”.

FOTO: Sito Brescia