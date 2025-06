Cellino attacca: “I furti e le truffe non mi hanno messo nelle condizioni di contrastare l’ingiustizia”

07/06/2025 | 15:06:03

Intervistato dal Corriere della sera, il presidente del Brescia Massimo Cellino è tornato a parlare della complicata situazione dei lombardi: “I furti e le truffe non mi hanno messo nelle condizioni di poter contrastare la violenta ingiustizia perpetrata dalla federazione nei nostri confronti. Mi son trovato da solo contro tutti e i tifosi nelle ultime tre stagioni sono stati ostili. Oggi per me è un giorno triste. Ogni giorno ne veniva fuori una, quanto sarebbe servito ancora per l’iscrizione? In tasca degli altri è sempre facile contare i denari, ma ognuno conosce le proprie possibilità economiche e io le mie. Non è da imputare solo a me questo tragico epilogo”.

FOTO: Sito ufficiale Brescia