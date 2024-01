Cellino: “Allegri ricostruirà la Juve, spero non gli mettano fretta”

Intervistato da La Stampa, il proprietario del Brescia Massimo Cellino ricorda di essere stato lui a lanciare l’Allegri allenatore, ai tempi del Cagliari: ” Non era andato oltre la C, ma il suo Sassuolo esprimeva un calcia propositivo e naif, portato alla costruzione, ben diverso dagli stereotipi dell’epoca. Ha grandi qualità e poi è uno dei pochi allenatori aziendalisti: non ha mai preteso acquisti né s’è lamentato per le assenze, sa far bene con i calciatori che ha e li valorizza. Sono contendo che stia facendo così bene: tenga duro e spero non gli mettano fretta, completerà la ricostruzione dei bianconeri. Ad oggi ci sentiamo ancora, siamo presenti l’uno per l’altro”.

Foto: sito ufficiale Brescia