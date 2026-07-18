Celik: “Spalletti è un allenatore di successo, credo che farò bene con lui”

18/07/2026 | 19:55:09

Celik ha parlato ai canali ufficiali della Juventus: “Ovviamente ho parlato con il mister, mi ha spiegato in che modo intende giocare. È un grande allenatore di successo. Anche i miei amici che hanno lavorato con lui hanno detto che è un allenatore eccezionale, un grande professionista che da molto ai suoi giocatori, per questo credo che farò bene con lui. Sono davvero entusiasta per come è andata la trattativa, cercherò di giocare per dare il mio contributo al club e offrire le prestazioni che i nostri tifosi si aspettano. Chi mi conosce sa che vedrà uno Zeki sempre pronto a impegnarsi al massimo, a giocare con passione, a dare tutto per i compagni e per la squadra in campo. Spero che riusciremo a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

foto x juve