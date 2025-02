Celik porta avanti la Roma sul Porto: 1-0 all’intervallo. Infortunio al ginocchio per Dybala

La prima occasione della gara arriva all’11’ ed è a tinte giallorosse, ma Dovbyk spreca mandando la palla a lato. Due minuti dopo arriva la grande occasione anche per i padroni di casa: Samu serve Rodrigo Mora, ma il giovane talento dei portoghesi non riesce a concludere a rete. Al 40′ arriva la tegola per Ranieri: si ferma Dybala. L’argentino ha infatti subito un colpo al ginocchio da un avversario: ha provato a restare in campo e resistere, ma dopo qualche minuto ha dato forfait e chiesto il cambio. Al suo posto dentro Baldanzi. In pieno recupero arriva il vantaggio della Roma con la rete di Celik.

Foto: Instagram Roma