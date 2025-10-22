Celik: “Mi piace lavorare con il mister, ha la mentalità da vincente”

22/10/2025 | 14:40:16

Il giocatore della Roma, Zeki Celik, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen. Queste le sue parole:

“Non sono un giocatore popolare, ma mi alleno sempre duramente e sono concentrato sulle mie prestazioni. Lavoriamo bene con il mister, lo ringrazio, mi piace lavorare con lui. Differenze con altri allenatori? Ho avuto tanti grandi allenatori, con Gasperini ci alleniamo duramente e impariamo molto: ha la mentalità da vincente. Mi piace. Se ho già giocato come centrale in passato? In Turchia ho giocato in tutte le posizioni, conoscevo bene questo ruolo”.

Foto: Instagram Roma